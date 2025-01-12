انت الان تتابع خبر خبر سار يخص جميع موظفي ومتقاعدي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة محمد نوري لـ الخليج 365، ان "الرواتب مؤمنة بشكل كامل، كونها بمعزل عن الموازنة وجداولها"، مبينا ان "اللجنة استضافت وزيرة المالية امس وتطرقت لهذا الموضوع لاهميته للشارع العراقي".

وأضاف انه "لا يوجد هناك أي خلل حول الرواتب"، مشيرا الى انه "ممكن ان يكون هناك تأخير لبعض المشاريع والتمويلات لكن لا يوجد أي تلكوء في الرواتب".

وحول جداول الموازنة، ذكر نوري "اننا ننتظر جداول الموازنة من الحكومة وفي الأيام القادمة سيكون هناك تصويت في مجلس الوزراء على الجداول وارسالها الى البرلمان في القريب العاجل في اقل من شهر".