انت الان تتابع خبر البرلمانات الاسيوية تجتمع في بغداد وتناقش القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بمشاركة ثلاث عشرة دولة احتضنت العاصمة بغداد اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية والتي ناقشت ثمانية مشاريع قرارات أبرزها القضية الفلسطينية.



وشهد الاجتماع مناقشة قضايا أخرى تتعلق بالتنمية والاقتصاد نظرا لاهمية تلك الملفات في ظل المتغيرات المتسارعة، اما عن غياب التطورات السورية فقد أكد المشاركون ان القضايا التي تطرح يتم الاعداد لها قبل فترة.