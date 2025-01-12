شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها مرتين في القاهرة ودبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت سميرة سعيد الملقبة بالديفا، محركات البحث ذلك بمناسبة عيد ميلادها، واحتفلت الديفا سميرة سعيد بعيد ميلادها في مصر وجمعت صور عيد ميلادها المخرج اللبناني نضال هاني وابنها شادي والذي يتشابهان بشكل كبير في شكل الملامح، إضافة لعدد من المقربين.

فيما احتفلت النجمات يسرا وإلهام شاهين وليلي علوي بعيد ميلاد الديفا سميرة سعيد في دبي.

واحتفلت النجمة سميرة سعيد بعيد ميلادها على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي فستانًا يحمل صورة من فيديو كليبها الأخير "Mon Cheri - مون شيري"، وقالت: اليوم، عام جديد يضاف إلى عمري، ومعه أتأمل رحلتي التي إمتلأت بمحبة الناس ولحظات لا تنسى.

وتابعت: العمر ليس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا، وعلى إيجاد الجمال في التفاصيل الصغيرة، شكرا لكل من كان جزءا من رحلتي، لمن حاوطني بمحبة صادقة، ولكل قلب أضاف لعمري معنى أجمل.

واحتفل، جمهور الديفا سميرة سعيد بعيد ميلاد نجمتهم المفضلة، وهي الفنانة التي ولدت فى العاصمة المغربية الرباط، قدمت الديفا عشرات الألبومات الغنائية تجاوزت 40 ألبوما، فضلاً عن مئات الأغانى التى قدمتها وما زالت عالقة فى أذهان المستمعين، منها الحب اللى أنا عيشاه، علمناه الحب، احكى يا شهر زاد، قال جالى بعد يومين، من غير سبب، مش حتنازل عنك، يوم ورا يوم، قوينى بيك، بشتقلك ساعات، ليلة حبيبى، حالة ملل، محصلش حاجة وغيرها الكثير من الأغانى المميزة.



عيد ميلاد سميرة سعيد وشادي



عيد ميلاد سميرة سعيد



سميرة سعيد



عيد ميلاد سميرة سعيد



الفنانة سميرة سعيد



عيد ميلاد سميرة سعيد بحضور المخرج نضال هاني



عيد ميلاد سميرة سعيد بحضور المقربين



سميرة سعيد