"الأرصاد" يطلق المرحلة الرابعة من البرنامج التوعوي للطلاب

أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد المرحلة الرابعة من البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ للطلاب والطالبات بمحافظة الطائف، والذي يستمر لمدة 5 أيام، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية للمركز مع وزارة التعليم.

وأوضح مدير إدارة التوعية والتطوع بالمركز الوطني للأرصاد نواف الشريف، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الطقس والمناخ لدى النشء، وهو أحد أولويات المركز، ليكون فهم الأرصاد الجوية جزءاً لا يتجزأ من الأنشطة الحياتية، بالإضافة إلى بناء جيل ملم بمفاهيم الطقس والمناخ بشكل كامل.



أنشطة توعوية

ويشتمل البرنامج على إقامة معرض توعوي في إدارة التعليم بمحافظة الطائف، يقدم معلومات تثقيفية عن أهمية الأرصاد في الحياة اليومية للزوار من طلاب وطالبات المدارس، إلى جانب "برنامج الراصد الصغير" الذي يعرّف الطلاب على كيفية استخراج معلومات الطقس من خلال محطة الرصد.

كما يشمل البرنامج التوعوي التعريف بأعمال وأهداف المركز من خلال وسائط بصرية وتقنية حديثة، وأفلام توعوية تتضمن شخصيات كرتونية مثل "رصود" و"غيمة".





بالإضافة إلى محاضرات تثقيفية تسلط الضوء على أهم الأجهزة المستخدمة في عمليات الرصد الجوي وطرق قياس عناصر الطقس وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالأرصاد.

ويختتم البرنامج بإقامة "ملتقى الأرصاد"، بمشاركة القيادات التعليمية ومسؤولي الأمن والسلامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة إضافة إلى الطلاب والطالبات، بهدف تعزيز التكامل ورفع مستوى الوعي الأرصادي لحماية الطلاب من مخاطر الظواهر الجوية، وإنشاء جيل لديه إلمام تام بمعلومات الطقس والمناخ وكيفية التعامل معها.