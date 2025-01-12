الامارات | النصر يدعو اللاعبين القدامى والأقطاب والجماهير لكأس السوبر الإماراتي - القطري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر عن رفع وتيرة استعداداته لخوض نهائي كأس السوبر الإماراتي - القطري، حين يواجه فريق قطر القطري الجمعة المقبلة، في وقت وجه رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم عبدالله سالم بن طوق الدعوة إلى لاعبي النصر القدامى وأقطاب النادي للمشاركة في الحدث الكبير.

وأكد عبدالله سالم بن طوق، في تصريح صحافي إن "نادي النصر الرياضي رفع حالة الطوارئ في جميع أقسامه استعداداً للمباراة المرتقبة في كأس السوبر الإماراتي القطري بين النصر وفريق قطر القطري"، مشدداً على أهمية الحدث للنادي والكرة الإماراتية.

وقال رئيس الشركة: "تم تكليف جميع الأقسام داخل النادي بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح هذا الحدث الكبير، مع التركيز على حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير من مختلف الجاليات للحضور ومساندة الفريق، وأن يكون يوم المباراة بمثابة تجربة ترفيهية رائعة للجماهير في نادي النصر وداخل مدرجات استاد آل مكتوم، نسعى لأن يظهر الحدث بالصورة التي تليق باسم نادي النصر وتاريخه العريق، وكذلك تعكس المكانة المرموقة للكرة الإماراتية".

وأضاف: "كما وجهت بدعوة أقطاب ورموز النادي واللاعبين القدامى الذين صنعوا تاريخ النادي عبر عقود طويلة، وتم تكليف قسم العلاقات العامة بالتواصل معهم والحرص على توفير التذاكر اللازمة لهم لضمان حضورهم ومشاركتهم في هذه المناسبة التاريخية."

وشدد بن طوق على ثقة مجلس الإدارة الكاملة بالجهاز الفني واللاعبين، وقدرتهم على تقديم أفضل مستوى فني خلال المباراة، وتمثيل النادي بأفضل صورة ممكنة، وتحقيق الفوز والتتويج باللقب نظراً لأهميته الكبيرة للنادي وجماهيره.

وختم: "ثقتنا كبيرة بجماهير النصر الوفية التي كانت ولا تزال الداعم الأول لمسيرة النادي، وننتظر منهم الحضور المكثف لتقديم لوحة رائعة من التشجيع والحماس تعكس روح نادي النصر."