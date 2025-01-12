انت الان تتابع خبر النواب المتغيبين امام الرأي العام.. "الى متى يبقى مجلس النواب على هذا الحال" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وأضاف "الى متى يبقى حال مجلس النواب هكذا، نضع القوانين الجدلية في جدول اعمال البرلمان لا تعقد الجلسة، نرفعها من الجدول لن تعقد الجلسة"، مشددا على "ضرورة الحضور للجلسة ووضع القوانين لاتخاذ القرار بشأنها".

واكد "اننا طالبنا اليوم رئيس مجلس النواب نشر أسماء النواب المتغيبين لاطلاع الجمهور على النواب غير الملتزمين بعملهم"، موضحا ان "رئاسة البرلمان لديها فهم لغياب بعض النواب".