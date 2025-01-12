انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. البرلمانُ يفشلُ في عقدِ اولى جلساتِه وبارزاني يفتحُ ملفَ الرواتبِ مع بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #البرلمانُ يفشلُ في عقدِ اولى جلساتِه خلال فصلِه الجديد .. ومطالباتٌ نيابيةٌ باقالةِ الوزراءِ الفاسدين # بعد شدٍ وجذبٍ مالي.. نيجرفان بارزاني يفتحُ ملفَ رواتبِ موظفي ومتقاعدي الاقليمِ مع المسؤولين في بغداد



#حمى الفسادِ والسلاحُ المنفلتُ يرفعانِ من نسبِ الجرائمِ وتساؤلاتٌ حول دورِ الاجهزةِ الامنية #حمى الفسادِ والسلاحُ المنفلتُ يرفعانِ من نسبِ الجرائمِ وتساؤلاتٌ حول دورِ الاجهزةِ الامنية #مؤتمرُ الرياض يدعمُ الادارةَ الجديدةَ في سوريا ويؤكدُ ضرورةَ رفعِ العقوباتِ المفروضةِ على دمشق

