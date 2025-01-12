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نشرة السومرية.. البرلمانُ يفشلُ في عقدِ اولى جلساتِه وبارزاني يفتحُ ملفَ الرواتبِ مع بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - #البرلمانُ يفشلُ في عقدِ اولى جلساتِه خلال فصلِه الجديد .. ومطالباتٌ نيابيةٌ باقالةِ الوزراءِ الفاسدين

# بعد شدٍ وجذبٍ مالي.. نيجرفان بارزاني يفتحُ ملفَ رواتبِ موظفي ومتقاعدي الاقليمِ مع المسؤولين في بغداد


#حمى الفسادِ والسلاحُ المنفلتُ يرفعانِ من نسبِ الجرائمِ وتساؤلاتٌ حول دورِ الاجهزةِ الامنية

#مؤتمرُ الرياض يدعمُ الادارةَ الجديدةَ في سوريا ويؤكدُ ضرورةَ رفعِ العقوباتِ المفروضةِ على دمشق

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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