الامارات | وفاة طفلتين تعرضت دراجتهما الترفيهية للصدم من مركبة في رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت طفلتان مواطنتان، 14و15 عاماً، إثر تعرض الدراجة النارية الترفيهية التي كانتا تستقلانها لحادث صدم من مركبة خاصة في شارع داخلي بأحد مناطق رأس الخيمة.

وأفادت شرطة رأس الخيمة أن تفاصيل هذا الحادث المؤسف وقعت عندما صدمت سيارة يقودها أحد المواطنين (37 عاماً) دراجة ترفيهية تستقلها الطفلتين من الخلف نتيجة عدم الانتباه من السائق وذلك أثناء سيرها على أحد الشوارع الداخلية ما أدى لوفاة الطفلتين.

وذكرت شرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات تلقت بلاغا مساء أمس السبت يفيد بوقوع الحادث لتتحرك على الفور للمكان الدوريات المختصة وسيارة الإسعاف الوطني حيث تبين أن الفتاتين قد فارقتا الحياة نتيجة الإصابات البليغة التي تعرضتا لها جراء التصادم ليتم نقلهن بسيارة الإٍسعاف الوطني للمستشفى تمهيدا لتسليمهما لذويهما فيما تم توقيف السائق المتسبب وتسلمت الجهات الشرطية المعنية ملف الحادث لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه النوعية من الحوادث.

وأهابت شرطة رأس الخيمة بجمهور السائقين بتوخي الحيطة والحذر والتقيد الكامل بالأنظمة والقوانين المرورية وبالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التي يروح ضحيتها الأبرياء.