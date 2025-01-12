النشرة: الجيش اللبناني يستكمل الانتشار في رأس الناقورة – صور وبلدات في القطاع الغربي

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الجيش اللبناني يستكمل الانتشار في رأس الناقورة – صور وبلدات في القطاع الغربي علما الشعب، الضهيرة، عيترون، بنت جبيل، طيرحرفا، مجدل زون، الصالحني والقوزح بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.

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