اشار النائب وليد البعريني في تصريح له، الى ان "المعارضة ومعها القوات اللبنانيّة، ورغم أنّها تملك الأغلبيّة المسيحية، لم تُرشح إلى رئاسة الجمهورية أحد نوابها أو قادتها. ‏فكيف يمكن لهذه المجموعة التي لا تضمّ سوى عدد قليل من النواب السنة أن تبادر إلى طرح اسم اثنين من نوابها إلى رئاسة الحكومة، حتى من دون أي تشاور؟!".

كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: كيف يمكن للقوات والمعارضة أن يطرحا اسم اثنين من النواب لرئاسة الحكومة من دون أي تشاور وعدد نوابهم السنة قليل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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