"النشرة": توجه اكثر من 63 نائباً لتكليف ميقاتي .. وامكانية تسمية "الوطني الحر" ترفع العدد إلى قرابة 80

علمت "النشرة" أنّ تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتأليف حكومة جديدة بات محسوماً، بعد وصول عدد الراغبين بتكليفه الى اكثر من 60 نائباً، من بينهم معظم النواب السنّة.

وبذلك يكون ميقاتي ضمن تكليفه، بإعتبار ان مرشح المعارضة النائب فؤاد مخزومي لا يحظى بدعم كل النواب الباقين، وينحصر تأييده بأقل من 40 نائباً، لان هناك عدداً من النواب يتجهون إلى تسمية النائب ابراهيم منيمنة والسفير السابق نواف سلام.

علماً ان هناك امكانية لإنضمام التيار "الوطني الحر" إلى تسمية ميقاتي، مما يرفع عدد مؤيديه إلى قرابة 80 نائباً.

ويُنتظر ان يتضح موقف تكتل "لبنان القوي" صباح الاثنين، خصوصاً ان الترجيحات الا يكون قرارهم يصب في ذات موقف حزب "القوات" الذي كان سمّى مخزومي.