شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: نناقش رفع العقوبات عن سوريا في أواخر يناير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كلاس إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون رفع العقوبات عن سوريا في اجتماع أواخر يناير

وفي السياق نفسه، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها ستقدم 50 مليون يورو إضافية لسوريا لتوفير مواد غذائية وملاجئ طارئة ورعاية طبية.

وأضافت أن برلين اقترحت نهجا ذكيا للعقوبات حتى يحصل السوريون سريعا على الإغاثة وثمار انتقال السلطة