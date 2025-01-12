شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 5 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 03:37 م

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة.

واطلع المهندس عادل النجار، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي، وذلك بالمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن ومشتقاتهم، والتي أسفرت عن ضبط 5 أطنان و375 مصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وضمت الضبطيات طن و450 كجم مقطعات ومفروم دواجن بناحية بولاق الدكرور و350 كجم دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بناحية الجيزة، بالإضافة إلى ضبط 250 كجم مقطعات دواجن بناحية العمرانية، وضبط 660 كجم مقطعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بناحية الهرم.

وتمكنت الحملات من ضبط 500 كجم مصنعات لحوم بناحية إمبابة، وضبط 1300 كجم هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بناحية اوسيم، وضبط 29 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الطالبية.

وشهدت الحملات ضبط 44 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية منشأة القناطر، و650 كجم مقطعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، و154 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية أكتوبر.

ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 16 محضر، وذلك في إطار دور المديرية فى خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.



