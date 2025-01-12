شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي غزة يوجهون الشكر لمصر والرئيس السيسي على الدعم والمساعدات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود الشاملة والمستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني والنازحين في قطاع غزة، شاركت اللجنة المصرية في توزيع الدقيق والمساعدات الغذائية على العائلات النازحة في مخيمات غزة.

وعبر عدد من أهالي قطاع غزة عن خالص شكرهم للدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الجهود والمساعدات.

وقالت فلسطينية من قطاع غزة: "نوجه رسالة شكر إلى مصر وإلى الشعب المصري وإلى الحكومة المصرية وإلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكل من يساعدنا في مواجهة هذه الظروف"، وقال فلسطيني: "نوجه الشكر إلى جمهورية مصر العربية والرئيس السيسي على هذه المجهودات".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.