شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يدشن الدورة التدريبية الأولى للحراسات الأمنية في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

دشن بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» لخدمات الأمن والصيانة دورته التدريبية الأولى والمخصصة للحراسات الأمنية العاملة في فروع البنك بالعاصمة عدن، والتي تقام تحت رعاية القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني، بهدف تعزيز كفاءة وأداء الفرق الأمنية وحمايتها للمنشآت التابعة للبنك.

ويقدم الدورة عدد من القيادات البارزة في هيئة حراسة المنشآت التابعة لأمن العاصمة عدن، وعلى رأسهم قائد حراسات منشأت عدن العقيد محمد علي السمنتر، والعقيد عبد العزيز الصبيحي، ورئيس قسم الشركات في إدارة منشأت عدن العقيد وائل خالد فضل، والعقيد محمد علي الحنشي، والنقيب خالد ناجي عبادي.

وتناولت الدورة، التي تستمر خلال الفترة من 12 الى 19 يناير 2025، مجموعة من المحاور الهامة تشمل مهارات التعامل مع المواقف الطارئة، وأساليب التفتيش والمراقبة، واستخدام الأجهزة الأمنية الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التواصل والتعامل مع العملاء.

وخلال افتتاح الدورة أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع كاك اسلامي الأستاذ/ فواز بن شعيب أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الأمن والاستقرار في فروعه، وضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة للعملاء، مشدداً على التزام المتدربين وحرصهم لاكتساب المهارات اللازمة للارتقاء بأدائهم المهني.

من جانبه، صرح مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأمن والصيانة الأستاذ / مثنى الشعيبي إن تنظيم مثل هذه الدورة يعكس التزام كاك بنك بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يضمن حماية المنشآت والعملاء على حد سواء.

مشدداً على جميع الأفراد للاستفادة من المعلومات والمهارات التي يتلقونها لينعكس على ادائهم واقعهم العملي.

الى ذلك أكد الأخ منصر جميع مدير إدارة الموارد البشرية أن الخطة التدريبية لهذا العام تعكس رؤية قيادة البنك ممثلة بالأستاذ حاشد الهمداني، وإيمانه بأهمية تطوير القدرات الأمنية، وحرصه على تمكين الكوادر البشرية في جميع المجالات، وبالأخص الحراسات التي تمثل خط الدفاع الأول في تأمين البنك وفروعه وما يؤكد التزامه بتطبيق أعلى معايير السلامة والامتثال.

موضحاً أن هذه الخطة التدريبية ليست فقط لتطوير المهارات الأمنية، بل هي أيضًا رسالة واضحة تعبر عن اهتمام البنك بالاستثمار في موارده البشرية، لضمان تحقيق معايير عالية من الكفاءة والألتزام.

حضر تدشين الدورة كلاً من: نائب الرئيس التنفيذي لقطاع كاك اسلامي فواز بن شعيب، مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأمن والصيانة مثنى الشعيبي، مدير الموارد البشرية منصر جميع، مدير ادارة الفروع والتسويق عارف حنش، مدير مكتب الرئيس التنفيذي ياسر الأعسم، رئيس نقابة موظفي كاك بنك ادهم عزام، قائد حراسات منشأت عدن العقيد محمد علي السمنتر، ورئيس قسم الشركات في ادارة منشأت عدن العقيد وائل خالد فضل.