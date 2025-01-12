شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رسمياً ...اسرائيل تعلن مقتل عدد من القيادات الحوثية بالغارات الاخيرة "اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن عددًا من قيادات الحوثيين قتلوا في اليمن بتفجيرات غامضة من الجو، معتبرًا أنهم "يتساقطون كالذباب".

وقال المصدر، "الحوثيين يشتبهون في وجود جواسيس في صفوفهم؛ ما أدى إلى موجة واسعة من الاعتقالات في صنعاء، خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف، "قيادات الحوثيين المستهدفين قتلوا جراء قصف جوي أثناء سفرهم على الطرق بآلية لا تزال غير واضحة".

وذكر المصدر الإسرائيلي أن "هوياتهم وأعدادهم غير معروفة حتى الآن".

بدورها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "قيادة الحوثيين في اليمن انتقلت إلى مجمعات تحت الأرض وتتجنب استخدام الهواتف المحمولة، خوفًا من هجوم إسرائيلي".

وأضافت الصحيفة، أن "قادة الميليشيات يغيرون مواقعهم بشكل متكرر ويتخذون احتياطات متزايدة، على خلفية تهديدات إسرائيلية بالقضاء على كبار القادة".

وكانت إسرائيل قد هددت الحوثيين بالقتل بعد توالي الضربات بالصواريخ والطائرات دون طيار.

وأعلنت الاستخبارات الحربية "آمان"، تجنيد عدة عشرات من اليهود اليمنيين الذين يجيدون اللهجة اليمنية للمساعدة في اختراق واستهداف القيادات الحوثية.

واعترضت الدفاعات الإسرائيلية طائرات دون طيار حوثية هاجمت إسرائيل الخميس الماضي من عدة اتجاهات.