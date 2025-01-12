مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون رفع العقوبات عن سوريا أواخر كانون الثاني

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاجا كالّاس، أنّ "وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون رفع العقوبات عن سوريا في اجتماع أواخر كانون الثاني".

وكان قد وصل وزراء خارجية ودبلوماسيون من الشرق الأوسط وأوروبا إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في اجتماع مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، مع مسعى إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقال مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس إن قمة الأحد ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عربا، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت حكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد. ويشارك وزير خارجية الإدارة الجديدة أسعد الشيباني في محادثات الدوحة.