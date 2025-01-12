النشرة: وفاة فتى من سكان بلدة قانا إثر اختناقه بسخّان الغاز المنزلي

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بوفاة الفتى "ج ص ي" (14 سنة) من سكان بلدة قانا إثر اختناقه بسخّان الغاز المنزلي، وهو تلميذ في الصف التاسع الأساسي في ثانوية قانا الرسمية.

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