شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم ضاغط بالدماغ لمعتمرة مغربية خمسينية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة معتمرة مغربية خمسينية، بعد استقبالها كحالة إنقاذ حياة إثر معاناتها من تدهور حاد في الوعي وخلل في العلامات الحيوية، مصحوبًا بضغط خطير على جذع الدماغ.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الفحوصات الطبية المتقدمة كشفت عن وجود ورم دماغي كبير يسبب ارتفاعًا خطيرًا في الضغط الدماغي.

وعلى الفور، أُجريت عملية جراحية طارئة لاستئصال الورم وتخفيف الضغط، مما أدى بفضل الله إلى إنقاذ حياة المريضة واستقرار حالتها.

مدينة الملك عبدالله الطبية

وأشار التجمع إلى أن المريضة خضعت لمراقبة دقيقة في العناية المركزة، وتم فصلها عن أجهزة التنفس الصناعي بعد تحسن ملحوظ في وعيها.

واستمرت حالتها في التحسن حتى نقلت إلى قسم التنويم، حيث غادرت المستشفى وهي بحالة صحية جيدة، وقد استعادت كامل وعيها وحركتها دون أي مضاعفات، وستستمر متابعة حالتها عبر العيادات الخارجية لاستكمال العلاج اللازم بناءً على التقييم الطبي النهائي.



يُذكر أن مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية يُعد من المراكز الرائدة إقليميًا في تقديم خدمات تخصصية دقيقة لعلاج الحالات المعقدة.

ويأتي هذا الإنجاز الطبي بفضل الدعم المستمر من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- وحرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.