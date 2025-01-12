شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3800 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر الذهب استقراره في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، 4342.75 جنيه للبيع، و4314.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، 3981 جنيها للبيع، و3954.75 جنيه للشراء. عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، إلى: 3800 جنيه للبيع، و3775 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، 3257.25 جنيه للبيع، و3235.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد، 2533.25 جنيه للبيع، و2516.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأحد، إلى: 2171.5 جنيه للبيع، و2157.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد، 30700 جنيه للبيع، و20200 جنيه للشراء.