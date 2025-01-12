بلدية الطيبة: الجيش سينتشر قريبًا وسيمنع الدخول للبلدة إلى حين الانتهاء من عمليات الكشف

أعلنت بلدية الطيبة في بيانٍ أنَّه "في الأيام والساعات المقبلة، سيبدأ الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بتنفيذ خطة الانتشار في بلدة الطيبة الحبيبة والعزيزه والقرى المجاورة، بناء على قرار وقف إطلاق النار وبنود تنفيذه". وقالت: "سيتخذ عناصر الجيش اللبناني تدابير استثنائية وخاصة تمنع بموجبها الدخول إلى البلدة، وذلك الى حين الانتهاء من عمليات الكشف والإنتشار حسب المدة الزمنية التي تحددها لجنة مراقبة تنفيذ القرار، فالطرقات مغلقة والأحياء مفخخة ويوجد الكثير من الذخائر غير المنفجرة وهي بحاجة للتعامل معها من قبل فرق الهندسة في الجيش اللبناني، كذلك ستتولى فرق الجيش اللبناني والفرق الصحية مهمة انتشال جثامين شهدائنا الابطال الذين بفضل تضحياتهم وتضحياتكم وصبركم يا أهلنا الكرام، نشهد في هذه الأيام اقتراب العودة الآمنة والكريمة والعزيزة إلى ديارنا وبلدتنا".

وأضافت: "يا أهلنا وإخوتنا، صبرتم كثيرا، واليوم نراهن على وعيكم والتزامكم وصبركم، فالمرحلة حساسة وخطيرة، والعدو الإسرائيلي ما زال يقوم بعدة خروقات ويستهدف الآمنين والمدنيين، وما العودة الا صبر ساعة، سنوافيكم بكل الخطوات اللاحقة عبر بيانات تفصيلية دائمة، يرجى منكم عدم المغامرة والالتزام بتوجيهات الجيش اللبناني، وتؤكد البلدية جهوزيتها لمواكبة الجهات الرسمية والوزارات المعنية خلال مرحلة العودة وما يليها في فترة إعادة الإعمار والتعافي".

وختمت البيان: "قريبا سنعود إلى بلدتنا الطيبة الحبيبة، نشيع شهداءنا ونقبل ترابنا، ونعيد بناء بيوتنا ومؤسساتنا بتعاوننا ووفائنا لارضنا وقضيتنا".