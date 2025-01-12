شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي ريتيل»: إنهاء مفاوضات صفقة دمج مع وكالات أزياء عالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهى شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) مفاوضات صفقة دمج محتملة مع إحدى وكالات الأزياء العالمية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 19 أغسطس الماضي، دخولها في مفاوضات مع إحدى كبار شركات التجزئة الرائدة في مجال الأزياء عالميا، فيما يتعلق بصفقة جوهرية محتملة تتضمن الدمج بين عدد من وكالات الأزياء التجارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول اليوم، إنها تدرس حاليا خيارات إستراتيجية أخرى بما يحقق مصالح الشركة ومساهميها.
وأضافت أن الحيارات تشمل احتمالية إجراء صفقة مع مستثمر إستراتيجي إلا أن هيكل الصفقة وتفاصيلها لا تزال خاضعة للنقاش وفي مراحلها الأولية.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه وذلك وفقا للمتطلبات النظامية ذات الصلة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 19 أغسطس الماضي، دخولها في مفاوضات مع إحدى كبار شركات التجزئة الرائدة في مجال الأزياء عالميا، فيما يتعلق بصفقة جوهرية محتملة تتضمن الدمج بين عدد من وكالات الأزياء التجارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول اليوم، إنها تدرس حاليا خيارات إستراتيجية أخرى بما يحقق مصالح الشركة ومساهميها.
وأضافت أن الحيارات تشمل احتمالية إجراء صفقة مع مستثمر إستراتيجي إلا أن هيكل الصفقة وتفاصيلها لا تزال خاضعة للنقاش وفي مراحلها الأولية.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه وذلك وفقا للمتطلبات النظامية ذات الصلة.