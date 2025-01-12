أحمد الخير: توجهنا الأولي هو تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة والاتصالات مستمرة محليًا وخارجيًا

أكّد عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، أنّ "توجهنا الأولي هو تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة"، موضحًا أنّ "الاتصالات مستمرة محليًا وخارجيًا".

ولفت، في حديث مع قناة "الجديد"، إلى "أننا مع ميقاتي خلف التوجه العربي، لا سيّما السعودية".

ويجري الرئيس جوزاف عون غدًا الاثنين الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة.