شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 12126 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة نحو 4.269 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 218.646 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.206 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 140 شركة ارتفعت أسهم 140 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 91، من بين 249 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة فتيحي، والمجموعة السعودية، وسينومي ريتيل، والدوائية، وأميانتيت، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، أنابيب، ومهارة، وتكوين، والباحة، والخريف، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.04%، عند 31039 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم، نحو، 52.904 مليون ريال.

ووفقا لتداول بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.292 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 57.581 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 106 شركات مدرجة في السوق الموازية.