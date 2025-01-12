أشار عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب هاني قبيسي، إلى "أننا مارسنا في لبنان سياسة واضحة للحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الاهلي لنتمكن من مواجهة العدو الصهيوني إذا شن الحرب على لبنان وهذا ما حصل بالفعل، وبدأت المقاومة عملها ضد العدو وانتهينا من هذه الحرب باتفاق وقع بدم وبتضحيات الشهداء، والآن نحن أمام مرحلة سياسية جديدة تكرس هذا الاتفاق بانسحاب العدو من قرانا ومناطقنا ووقف غطرسته وخرقه لأجوائنا ولسيادتنا".
ولفت، في كلمة ألقاها في بلدة زبدين، إلى "أننا ننطلق إلى مرحلة جديدة كان عنوانها الأساس انتخاب رئيس للجمهورية وهي خطوة جدية لانتقال لبنان لمرحلة الاستقرار وحماية الحدود وحفظ الاستقلال والسيادة على مستوى عمل سياسي جديد، وكان انتخاب الرئيس جوزاف عون يشكل عنوانا اساسيا لهذه المرحلة".
وقال قبيسي "أغلب من كان يتغنى بترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية كانوا لا يريدون رئيساً بل كانوا يريدون أنفسهم لهذا الكرسي"، مضيفًا "نحن نريد أن يكون الجيش حاميًا للحدود وأن تكون الدولة اللبنانية هي المسؤولة".
كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي: انتخاب الرئيس عون خطوة حقيقية لانتقال لبنان لمرحلة الاستقرار وحماية الحدود وحفظ السيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.