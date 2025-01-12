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الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح القطامي والسويدي

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي حميد محمد القطامي في دبي، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة راشد محمد بو غانم السويدي.

وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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