الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد فى السعودية 12-1-2025

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد فى 12-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 12 يناير 2025 11:15 ص

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 12-1-2025 فى السعودية، حيث سجل عيار 24 مبلغ 324.25 ريال.

ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن.

عيار 24 سجل 324.25 ريال

عيار 22 سجل  297.25 ريال

عيار 21 سجل  283.75 ريال

عيار 18 سجل  243.25 ريال

عيار 14 سجل  189.25 ريال

عيار 12 سجل  162.25 ريال  

الأونصة سجلت 1085.50 ريال

الجنيه الذهب سجل2269.75  ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2689.47 دولار.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا