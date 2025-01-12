المرتضى يعلن ادارج متحف النحات عزت مزهر على لائحة المتاحف الوطنية

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى إدراج متحف النحات اللبناني عزت مزهر على لائحة المتاحف الوطنية، بناء على قرار أصدره بتاريخ 30 كانون الأول 2024.

وفي هذا الإطار، كان هناك ترحيب كبير في الأوساط الثقافية والفكرية، نظرا لأهمية هذا المتحف وما يضم من موجودات ومنحوتات وأشغال تختصر مسيرة الفنان الطويلة، والتي كانت حافلة بالإنجازات. كما وجهت مديرة المتحف السيدة سمر عطايا مزهر، لوزير الثقافة تحية شكر وامتنان على هذه اللفتة الكريمة، "والتي تعبّر عن الأبعاد الوطنية الكبيرة للوزير المرتضى، الذي يثمن ويقدر الأعمال اللبنانية، التي ترفع شأن لبنان وتعزز صورته الحضارية والثقافية".