الامارات | أحمد بن محمد: نجدد حرصنا والتزامنا في دبي بحماية رياضة الصقور وتعزيز انتشارها إقليمياً وعالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في منشور بحساب سموه على منصة "إكس": "شهدت اليوم انطلاق فعاليات النسخة الأولى من "كأس فزّاع" لسباقات الصقور، بمشاركة نخبة من 83 طيراً من المتصدرين لبطولة فزّاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح"، التي شهدت مشاركة أكثر من 5000 طير ... يشمل الكأس منافسات ضمن 3 فئات، بإجمالي 6 أشواط، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وخلال الحدث افتتحنا رسمياً مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة لهباب بدبي، وقمنا بجولة تفقدية في مختلف أقسام المركز، ونتمنى التوفيق لفريق المركز".

وختم سموه بالقول: "محمد بن راشد وحمدان بن محمد حريصان على دعم رياضة الصقور، ونحن نسير على خطاهم في مشاريعنا الهادفة للارتقاء بهذه الرياضة الأصيلة، وتعزيز انتشارها إقليمياً وعالمياً، كما نجدد حرصنا والتزامنا في دبي بحماية هذا التراث العريق ونقله للأجيال القادمة".