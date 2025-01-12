اخبار العالم

بوشكيان: سأسمي مع النائب طالوزيان ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة

0 نشر
0 تبليغ

أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى "أنني سأسمي مع النائب جان طالوزيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة".

كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان: سأسمي مع النائب طالوزيان ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا