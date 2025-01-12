بوشكيان: سأسمي مع النائب طالوزيان ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة

أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى "أنني سأسمي مع النائب جان طالوزيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة".

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