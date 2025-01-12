وديع الخازن: لرئيس حكومة يعتمد نهجا يقوم على الكفاية والشفافية والعدالة في اختيار الاعضاء

دعا الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، رئيس الحكومة العتيد إلى "إعتماد نهج يقوم على الكفاية والشفافية والعدالة في اختيار أعضاء الحكومة والإبتعاد عن ​سياسة​ المحاصصة".

وقال إنّ "انتخاب رئيس للجمهورية يمثّل خطوة تاريخية طال انتظارها، ويعيد الأمل لجميع المواطنين في بناء مستقبل يعمه الأمن والازدهار، وفي هذه اللحظة المفصلية، ندعو رئيس الحكومة المكلف إلى الشروع فورًا في تشكيل حكومة تعكس تطلعات الشعب وتستجيب لحاجاته الملحة، على أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن ووفق معايير تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وإعتماد نهج يقوم على الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار أعضاء الحكومة والإبتعاد عن سياسة المحاصصة التي أرهقت الوطن وشعبه".

وأوضح الخازن "أننا نؤمن بأن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع العمل معاً بروح الفريق الواحد، وتحمل المسؤولية المشتركة بكل إخلاص وتفانٍ، سعياً لتحقيق الخير العام"، مضيفًا "أدعو جميع أبناء الوطن إلى التمسك بالأمل والإيمان بقدرة هذا الوطن على النهوض من جديد، فنحن جميعاً شركاء في هذه المسيرة، وبتضافر جهودنا نستطيع أن نبني وطناً يليق بتضحيات أبنائه وطموحاتهم. حفظ الله وطننا وألهمنا الحكمة والقوة للنهوض به إلى المكانة التي يستحقها".