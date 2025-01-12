شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نشدد على رفع العقوبات والحفاظ على مقدرات سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على تشديد رفع العقوبات والحفاظ على مقدرات سوريا.

ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في العاصمة الرياض، الاجتماع الوزاري العربي الموسع بشأن سوريا. وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم الشعب السوري. حضر الاجتماع معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

