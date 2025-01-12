الاقتصاد

«مسك» تحصل على تسهيلات من البنك الأهلي السعودي بـ80 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، اليوم، على تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل تقدر بـ 80 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 12 شهرا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 110% من قيمة التسهيلات وتنازل عن عائدات التأمين.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل رأس المال العامل والضمانات البنكية. (ضمانات حسن تنفيذ وأداء وضمانات دفعات مستلمة مقدما).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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