شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كيف أثرت حرائق لوس أنجلوس على الاقتصاد الأمريكي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قد تكون حرائق الغابات المدمرة التي ضربت لوس أنجلوس وأجزاء أخرى من جنوب كاليفورنيا واحدة من الكوارث الطبيعية الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة كونها تسببت بدمار كبير لشركات التأمين على المنازل، وفق ما ذكرت شبكة دي دبليو الألمانية. تلال هوليوود تحت النار لا يوجد مكان يجسد الثراء بشكل واضح مثل تلال هوليوود في لوس أنجلوس حيث إن خصوصية هذا الحي هي أحد الأسباب التي قد تجعل حرائق الغابات واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

أسفرت حرائق الغابات عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص ودمرت بالفعل ممتلكات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

كما هددت حتى معالم شهيرة مثل لافتة هوليوود وحولت العديد من المواقع والمباني الشهيرة في لوس أنجلوس إلى رماد. خسائر مليارية في حرائق كاليفورنيا قال محللون في بنك "جي بي مورجان" إن الخسائر الناجمة عن الحريق قد تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات.

وذكروا: " تضاعفت توقعات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق إلى ما يقرب من 50 مليار دولار 48.55 مليار يورو ونحن نقدر أن الخسائر المؤمن عليها من الكارثة قد تتجاوز 20 مليار دولار وحتى أكثر إذا لم تتم السيطرة على الحرائق".

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كما قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إنها تتوقع أن تصل الخسائر المؤمن عليها إلى "مليارات الدولارات نظرا للقيمة المرتفعة للمنازل والشركات في المناطق المتضررة"، وهو ما يقول بأن حرائق الغابات هي الكارثة الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الخسائر المؤمنة ما يفوق تكاليف الكوارث الأخرى الأخيرة في كاليفورنيا وهاواي. شركات التأمين أكبر المتضررين حتى الآن، كان حريق كامب فاير الذي ضرب مقاطعة بوتي في شمال كاليفورنيا في نوفمبر 2018 من بين الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الخسائر المؤمن عليها حيث قدرت شركات التأمين خسائرها بأقل من 13 مليار دولار، لكن مع حرائق لوس أنجلوس فالأمر يتجاوزها.

كما أن الحرائق الأربعة الأكثر تكلفة في الولايات المتحدة حدثت جميعها في السنوات السبع الماضية.

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هناك أيضًا التمييز بين الخسائر المؤمن عليها - المبلغ النقدي المقدر للأضرار الفعلية والخسائر التي يغطيها التأمين - والأضرار الاقتصادية الأوسع، والتي لا يغطيها التأمين بالكامل. أكبر كارثة أمريكية تكلفة بينما قالت خدمة الطقس الأمريكية "آكيو ويذر" إن الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس قد تصل في النهاية ما بين 135 مليار دولار و150 مليار دولار مما يجعلها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال جوناثان بورتر كبير خبراء الأرصاد الجوية في شركة "أكيو ويذر": "لقد تسببت هذه الحرائق السريعة التي تحركها الرياح في واحدة من أكثر كوارث حرائق الغابات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث".

وأضاف : "أرسلت الرياح القوية التي تشبه الأعاصير ألسنة اللهب إلى الأحياء المليئة بالمنازل التي تقدر بملايين الدولارات. إن الدمار الذي خلفته هذه الحرائق مفجع والتكاليف الاقتصادية باهظة". المباني المدمرة في حرائق لوس أنجلوس قال مسؤولون إن ما بين 9000 و10000 مبنى دمر بالفعل بما في ذلك العديد من الشركات. كما لحقت أضرار جسيمة بالبنية الأساسية مما أضاف إلى التكاليف الأطول أجلاً لإعادة الإعمار.

من حيث الكوارث الطبيعية الأكثر تكلفة التي شهدتها الولايات المتحدة على الإطلاق كانت الأعاصير هي الأكثر تكلفة حتى الآن.

وكان الإعصار كاترينا هو الأكثر تكلفة على الإطلاق وهو الإعصار المداري المدمر الذي ضرب أمريكا في عام 2005 وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح وأضرار اقتصادية وخاصة في مدينة نيو أورليانز الجنوبية.

وتشير التقديرات إلى أن الخسائر المؤمن عليها وحدها نتيجة إعصار كاترينا تجاوزت 100 مليار دولار، وفقا لشركة "أون". تكاليف الكوارث الطبيعية وبحسب أرقام دائرة المحيطات الأمريكية، فإن التكاليف الإجمالية للكارثة كانت أقل بقليل من 200 مليار دولار متقدمة على إعصار هارفي (2017) وإعصار إيان (2022) وإعصار ماريا (2017) وإعصار ساندي (2012).

وتوقفت بعض الشركات مثل "أولستيت" و"ستيت فارم" عن بيع تأمينات المنازل الجديدة في كاليفورنيا.