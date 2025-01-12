شكرا لقرائتكم خبر عن هل تواصل الفضة تفوقها في 2025 بعد أداء استثنائي في العام السابق؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الفضة أداءً قويًا خلال عام 2024، حيث حققت مكاسب كبيرة تجاوزت 20%، ما جعلها واحدة من أبرز المعادن النفيسة في الأسواق العالمية. ويعود هذا الأداء الاستثنائي إلى زيادة الطلب الصناعي والاستثماري عليها، إلى جانب تفاعلها الإيجابي مع الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، حيث بلغ سعر الفضة في الأسواق العالمية حوالي 29.63 دولار أمريكي للأونصة اليوم الأربعاء، وفق ما أورده موقع "ذا بريشيوس ميتلز ريبورتر" العالمي.

توقعات أسعار الفضة في 2025

مع بداية عام 2025، تتزايد التساؤلات حول قدرة الفضة على مواصلة هذا الزخم في ظل التحديات والفرص التي تلوح في الأفق.

الطلب الصناعي كان العامل الأبرز وراء تفوق الفضة في 2024. فقد شهدت المعادن المستخدمة في صناعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية والبطاريات، نموًا ملحوظًا نتيجة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.

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استخدام الفضة كملاذ آمن

إلى جانب ذلك، أدت التوترات الاقتصادية والجيوسياسية إلى لجوء المستثمرين للفضة كملاذ آمن، مما عزز الطلب عليها. كما لعب ضعف الدولار الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الماضي دورًا في رفع أسعار الفضة، حيث أصبحت أقل تكلفة للمستثمرين الدوليين.

بالنظر إلى عام 2025، يتوقع الخبراء أن تظل الفضة مدعومة بالطلب الصناعي المرتفع، خاصة مع استمرار توسع مشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وتقرير "مجلس الفضة العالمي" يشير إلى أن هذه القطاعات ستظل المحرك الرئيسي لسوق الفضة.

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علاوة على ذلك، فإن قرارات البنوك المركزية، ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن السياسة النقدية قد تؤثر على أداء الفضة. إذا استمر الاتجاه نحو تخفيف السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة، فإن الفضة قد تشهد مزيدًا من الارتفاع.

تحديات قد تعرقل تقدم الفضة

رغم التوقعات المتفائلة، هناك تحديات قد تعرقل تقدم الفضة هذا العام. ففي حال تباطؤ الطلب على الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا لأي سبب، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب الصناعي على الفضة. بالإضافة إلى ذلك، إذا شهدت الأسواق العالمية استقرارًا أكبر مقارنة بعام 2024، قد يتراجع دور الفضة كملاذ آمن لصالح أصول أخرى مثل الأسهم. المنافسة مع الذهب تعد تحديًا آخر، حيث قد يتحول اهتمام المستثمرين نحو الذهب في حال أثبت جاذبيته كأصل استثماري رئيسي.

محددات الاستثمار في الفضة

يقول الموقع إنه على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من فرص الاستثمار في الفضة أن يراقبوا عن كثب تطورات الأسواق العالمية واتجاهات الطلب الصناعي. تنويع المحفظة الاستثمارية يبقى خيارًا استراتيجيًا مهمًا لتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.

ومع استمرار العوامل الداعمة مثل الطلب الصناعي والتوجهات النقدية المواتية، قد تحقق الفضة أداءً إيجابيًا في عام 2025. ومع ذلك، يبقى نجاحها في الحفاظ على الزخم مرهونًا بالتوازن بين الظروف الاقتصادية العالمية والاحتياجات الصناعية، ما يجعل الاستثمار فيها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان والنمو في بيئة مالية غير مستقرة.