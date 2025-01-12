شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| تطوير مدخل أم غور الشمالي بالرفيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية الرفيعة مشروع تطوير مدخل أم غور الشمالي.

وشمل المشروع، الذي امتدّ على طول 750 مترًا على جانبي الطريق، تنفيذ حزمة من الأعمال لتحسين المظهر العام وتعزيز السلامة المرورية.

وحرصت البلدية على توفير مسارات آمنة ومريحة للمشاة، حيث تمّ تنفيذ أرصفة بمساحة إجمالية بلغت 5600 متر مربع.

كما عززت البلدية الجمالية العامة للمدخل من خلال تركيب 70 عمود إنارة ديكورية، وإضافة لمسة جمالية عبر دهان البردورات على امتداد 1500 متر.



بيئة حضرية متكاملة



ويُعدّ هذا المشروع جزءًا من خطة شاملة تتبعها بلدية الرفيعة لتحسين مظهر المناطق العامة في المدينة، والتي تشمل أيضًا صيانة المرافق لتوفير بيئة حضرية متكاملة تضمن راحة وسعادة المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في سياق تطوير البنية التحتية للمدينة، بهدف توفير بيئة حضرية آمنة وجميلة تُعزز جودة الحياة وتُحسّن المشهد الحضري.