عودة: أملنا أن يكون الرئيس الجديد رئيسًا استثنائيًا وأن يتاح له تطبيق كل ما تعهد به في خطابه

أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، إلى أنّه "بات الآن للبنان رئيس بعد فراغ عقيم دام لأكثر من سنتين، وتسلل الأمل إلى نفوس اللبنانيين الذين يعلقون الآمال على الرئيس الجديد الآتي من مؤسسة تنشئ رجالها على حب الوطن والتضحية من أجله بلا حساب".

وقال، في عظة القداس الالهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس وسط بيروت: "هنيئا للبنانيين برئيسهم الجديد (جوزاف عون) الذي نسأل الله أن يوفقه في مهمته الجديدة، ويرافقه في كل عمل صالح يقوم به من أجل خير لبنان وبنيه".

وأضاف عودة "أملنا أن يكون رئيسا استثنائيا في هذه الظروف الإستثنائية، وأن يرسي نهجًا جديدًا في الحكم يقوم على النزاهة، والشفافية، والمحاسبة واعتماد الكفاءة، وإبعاد لبنان عن سياسات المحاور، واحترام القوانين وتطبيقها على الجميع. أملنا أن يتاح له تطبيق كل ما تعهد به في خطابه وأن يبني، مع حكومته، دولة عصرية، عادلة، قوية، تقتلع الفساد من نفوس الفاسدين، والشر من قلوب الحاقدين، تفرض نفوذها على الجميع، وتعيد للقضاء هيبته وللعدالة مكانتها وللدستور حرمته، فلا يعود مجال لبعض مدعي السيادة والحرص على الدستور أن ينصبوا أنفسهم حماة للدستور بعد أن تجاهلوه وتجاوزوه وشوهوه واقترفوا بحقه المحرمات. أملنا ألا ينسى وصية الرب القائل: "إن أراد أحد أن يكون الأول فليكن آخر الكل وخادما للكل" (مر 9: 34) وأن يحافظ على تواضعه وعلى القيم التي نشأ عليها، وعلى الشجاعة التي عرفناها فيه، فيحكم بالعدل ويلتفت إلى قضايا الناس ويسمع أنينهم ولا يتغاضى عن آلامهم".

وقال عودة "فلنرفع الصلاة معا من أجل أن يحفظ الرب الإله لبنان ورئيسه وشعبه، وأن يلهم الرئيس ومعاونيه لكي يبدأوا مسيرة الإصلاح بثبات ويعيدوا لبنان درة هذا الشرق وفخره، آمين".

إلى ذلك، لفت عودة في العظة إلى أنّه "لا تتحقق الوحدة بوحدة الأفكار والمواقف فقط، بل تستلزم سلوكا يتوافق مع الأفكار"، مضيفًا "إختلاف البشر لا يشكل عائقا عمليا أمام تحقيق الوحدة. يشرح الرسول بولس ذلك من خلال المقارنة مع الجسد البشري".