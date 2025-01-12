انت الان تتابع خبر برلمانية تعلن انضمامها الى تحالف العزم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت العزاوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، واستشارة ذوي الخبرة وأهلي وجمهوري، أُعلن انضمامي إلى تحالف العزم، إيماناً مني بأنه يمثل المشروع الوطني الذي ينسجم مع تطلعات شعبنا ويعبر عن همومه وقضاياه الأساسية".وأكدت "أن قراري هذا جاء بعد دراسة متأنية وقراءة دقيقة للساحة السياسية بهدف تحقيق مصالح جمهوري وأهلي، والعمل على تلبية تطلعاتهم في حياة مستقرة وكريمة، مؤمنة أن تحالف العزم يعمل على تمكين أهله بشكل حقيقي وجوهري، وتعزيز دورهم في العملية السياسية بما يحقق التوازن والمشاركة الفاعلة".

وأضافت، "أتطلع من خلال انضمامي لتحالف العزم إلى تحقيق رؤية وطنية تخدم مصالح الجماهير وتساهم في تعزيز الاستقرار في مناطقنا التي عانت كثيراً ومرت بظروف صعبة واستثنائية خلال السنوات الماضية، كما أتعهد بالالتزام الكامل بقضايا أهلي، والدفاع عن حقوقهم المشروعة".

