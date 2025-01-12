شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط معملين لتصنيع الخمور في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت مليشيا الحوثي الإرهابية، ضبط معملين لتصنيع الخمور في صنعاء، بعد أيام من إعلانها ضبط معمل في محافظة إب (وسط اليمن). وقال بيان أمني للمليشيات الحوثية، إن مركز شرطة الشهيد الجاكي في مديرية سنحان (محافظة صنعاء)، بالتعاون مع قسم البحث الجنائي في المديرية وبحث محافظة صنعاء، تمكن من ضبط معملين لتصنيع مادة الخمور، إضافة إلى كمية كبيرة من الخمور الجاهزة، وضبط 13 شخصا من المروجين، بينهم 11 من جنسيات أفريقية. وأضاف البيان أن العملية جاءت بعد يومين من المتابعة والتحري وجمع المعلومات، حيث تم تحديد موقع المعمل الأول في منطقة بيت الجاكي، بينما تم ضبط المعمل الآخر في منطقة ضبوة. وأشار البيان إلى أن المضبوطين جميعهم من عصابة واحدة متخصصة في تصنيع وترويج مادة الخمور.. مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. يأتي ذلك، بعد أيام من إعلان المليشيات ضبط معمل لتصنيع الخمور في محافظة إب.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط معملين لتصنيع الخمور في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.