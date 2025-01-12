"سكاي نيوز عربية": باخرة إماراتية محمّلة بـ3 آلاف طن من المواد الإغاثية تصل إلى مرفأ بيروت

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بأنّ "باخرة إماراتية محمّلة بـ3 آلاف طن من المواد الإغاثية تصل إلى مرفأ بيروت، وذلك ضمن حملة "الإمارات معك يا لبنان". وخلال العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، أطلقت سلطات الإمارات حملة إغاثة وطنية لدعم لبنان باسم "الإمارات معك يا لبنان"، في 5 تشرين الأول 2024. وكانت الحملة عبارة عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أميركي إلى لبنان.

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