شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حكومة صنعاء تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن مقتل واصابة اكثر من 80 شخص "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وزارة الصحة والبيئة، بأن عدد ضحايا حادث محطات الغاز بعزلة الناصفة بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وصل إلى 82 حالة. وأوضحت وزارة الصحة في بيان، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن 15 شخصاً توفوا، وأصيب 67 آخرين جراء الحادث، بينهم 40 حالتهم حرجة. وأشار البيان إلى أن البحث مستمر عن مفقودين.



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