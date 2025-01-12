شكرا لقرائتكم خبر عن احذر أن تكون منهم...3 رجال لا يستجيب الله لهم الدعاء في رجب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لاشك أن وجود 3 لا يستجيب الله لهم الدعاء في رجب يثير الفضول والخوف معًا، حيث لا نجاة من مهالك الدنيا ومصائبها بدون الدعاء ، ولعل ما يثير السؤال عن الـ 3 لا يستجيب الله لهم الدعاء في رجب هو قسوة هذا الحرمان من الدعاء في شهر رجب ، وهو أحد الأشهر الحرم، الذي يضاعف فيها ثواب الطاعات ويُستجاب الدعاء، يجعلنا نخاف كثيرًا من الحرمان من دعاء شهر رجب المستجاب، لذا نخشى أن نكون أحد 3 لا يستجيب الله لهم الدعاء في رجب ، ويُغلق باب الرحمة في وجوهنا، لذا ينبغي أن نعرف حقيقة هذا الحديث عن 3 لا يستجيب الله لهم الدعاء في شهر رجب وفي غيره من الشهور .



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3 لا يستجيب الله لهم

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن هناك 3 لا يستجيب الله لهم الدعاء في شهر رجب وفي غيره من الشهور.

وأوضح “ جمعة ” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال : (عن أبي موسى رضى الله عنه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : (ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم ...... ورجل كان له على رجل مال فلم يُشهد عليه) ، ما هو فقه هذا الجزء من الحديث ؟)، أن هناك 3 لا يستجيب الله لهم الدعاء ، وهم : (رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله).



واستشهد بما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً، أنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ( ثلاثةٌ يدعونَ اللَّهَ فلا يستجيبُ لَهُم : رجلٌ كانت لَهُ امرأةٌ سيِّئةُ الخُلقِ فلم يطلِّقْها ، ورجلٌ أعطَى مالَهُ سفيهًا ، وقد عزّ وجل: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء:5]، ورجلٌ كانَ لَهُ علَى رجلٍ دينٌ فلم يُشهِدْ عليهِ).

حديث ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم

وأضاف : أما عن فقه الحديث وتفسيره، فقد قال العلامة المناوي في فيض القدير: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: "رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق" (بالضم) "فلم يطلقها"، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها.



وتابع: "ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه"، فأنكره، فإذا دعا لا يستجيب له، لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) [البقرة:282]، "ورجل أعطى سفيهاً" أي: محجوراً عليه بسفهٍ "ماله" أي شيئاً من ماله، مع علمه بالحجر عليه، فإذا دعا عليه لا يستجاب له، لأنه المضيع لماله فلا عذر له، وقد قال تعالى: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء:5]. انتهى كلام العلامة المناوي.



وبين في فقه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "رجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه"، أنه إذا ابتلاك الله بإنشاء العقود بين الناس لعرفت مراد الحديث، العقود بين الناس لوقت الاختلاف وليس الوفاق، وسد لذرائع ستحدث عند الربح أو الخسارة وغيرها.

وأشار إلى أن هناك شريكًا قد يريد أموراً يبطنها ويخفي بنود ولا يشهد فعند الخلاف يظهر ما أبطنه فيحدث خلاف ويحير القاضي فمن يفعل ذلك مغضوب عليه من الله عز وجل لأن الله ثالث الشريكين حتى إذا خان أحدهما صاحبه نزع يده.

وأوصى قائلاً: أيها الشركاء أصلحوا النيات مع الله ولا تتغاضوا عن شروط تنفع استمرار العلاقة وتحديدها حتى يأخذ كل واحد حقه، بينما التلاعب فهذا لا يرضي الله.

ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم

ويفسر المناوي الحديث في فيض القدير بقوله: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: "رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق" فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه"، فأنكره، فإذا دعا لا يستجيب له، لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) [البقرة:282].

وتابع: "ورجل أعطى سفيهاً" أي: محجوراً عليه بسفهٍ "ماله" أي شيئاً من ماله، مع علمه بالحجر عليه، فإذا دعا عليه لا يستجاب له، لأنه المضيع لماله فلا عذر له، وقد قال تعالى: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء:5].