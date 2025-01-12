شكرا لقرائتكم خبر عن تغيّر كبير بملامح ديانا حداد.. متابعوها لم يتعرفوا عليها! ـ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ركت الفنانة اللبنانية ديانا حداد مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور جديدة لها. وبدت حداد في الصور التي نشرتها بملامح مختلفة جداً، إلى درجة أن كثيرين علقوا أنهم لم يتعرفوا عليها. وبدت ديانا أصغر سنا وكأنها فتاة في العشرينات من عمرها، وقد ارفقت الصور بالتعليق التالي: “التحديات صنعتني والإبداع هو سلاحي”.

كانت هذه تفاصيل خبر تغيّر كبير بملامح ديانا حداد.. متابعوها لم يتعرفوا عليها! ـ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.