الجيش: سنفجر ذخائر غير منفجرة في حقل القليلة- صور والطيري- بنت جبيل

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بلاغ، أنّ "بتاريخ 12/1/2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليلة- صور والطيري- بنت جبيل".

ويأتي ذلك في ظل استكمال الجيش اللبناني عمليات انتشاره في الجنوب، في حين تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.