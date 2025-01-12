الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدتَين إضافيتَين في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنّ الجيش الروسي سيطر على بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركيف وبلدة يانتارنويه في دونيتسك، شرقي أوكرانيا، في وقت يواصل فيه الجيش الروسي تقدمه.

وذكرت أنّ "مجموعة "الغرب" قضت على نحو 410 جنود أوكرانيين ودمرت 6 مدافع، في حين قضت مجموعة قوات "المركز" الروسية على "أكثر من 450 عسكريا أوكرانيا".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية"، في حيت تم "استهداف البنية التحتية للمطارات العسكرية وتجمعات القوات والمعدات الأوكرانية في 139 منطقة".

وكشفت الوزراة أنّ "الخسائر البشرية في صفوف القوات الأوكرانية تبلغ 1390 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية في نطاق العملية العسكرية الخاصة".