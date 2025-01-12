أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية نواف سلام أبلغ عددًًا من النواب مساء الأمس أنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة، إذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته. ويجري الرئيس جوزاف عون غدًا الاثنين الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة.

كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI": نواف سلام أبلغ عددًًا من النواب أنّه مستعد لتولي رئاسة الحكومة إذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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