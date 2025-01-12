أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "النائب ميشال المر استقل عن التكتل الوطني المستقل بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي وسيذهب إلى الاستشارات النيابية الملزمة منفردًا في اتجاه تسمية تؤكد على دعمه للعهد". ويجري الرئيس جوزاف عون غدًا الاثنين الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة.

كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI": ميشال المر استقل عن التكتل الوطني المستقل بعد انتخاب الرئيس وسيذهب للاستشارات النيابية منفردًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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