شكرا لقرائتكم خبر عن لا تنخدعوا بدفء النهار.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين عدم الانخذاع بالأجواء الدافئة نهارا ، وضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من برودة حالة الطقس ليلا حيث تسود أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويسود اليوم الأحد 12 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.