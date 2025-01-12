شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: مشروع قرار نقل تبعية المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

نفت كل من هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء ما تم تداوله بشأن إعداد مشروع قرار يتعلق بنقل تبعية تسجيل المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء إلى هيئة الدواء .

وقالت هيئة الدواء فى بيان مشترك مع هيئة سلامة الغذاء، إنه لم يرد إليهما أي طلب أو إخطار بهذا الشأن من أي من جهات الدولة المختلفة.

وتشدد الهيئتان على استمرار التعاون المثمر بينهما لخدمة صحة وسلامة المواطن المصري، حيث تواصلان العمل بآليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية. ويأتي هذا التعاون امتداداً لجهودهما التكاملية الرامية إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان أعلى معايير السلامة والجودة.

ويشار إلي وجود لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقاً من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة أبناء الوطن العزيز.

واختتم البيان أن الهدف الأسمى لعمل الهيئتين هو خدمة المواطن المصري وضمان سلامته وصحته من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة والالتزام بأعلى المعايير الدولية في الرقابة والتنظيم.