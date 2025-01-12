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إعلام فلسطينى: الاحتلال يقصف منطقة الفردوس فى مواصى رفح جنوب قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 12 يناير 2025 08:46 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني:، بقصف الاحتلال منطقة الفردوس في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

استُشهد 3 فلسطينيين بينهم مسعف، أمس السبت؛ جراء استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق مُتفرقة من قطاع غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,537 فلسطينيًا، وإصابة 109,571 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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